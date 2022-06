Ceará encaminha compra de zagueiro Marcos Victor, que pertence ao Floresta

O Ceará encaminhou a aquisição em definitivo do zagueiro Marcos Victor, de 20 anos. O atleta pertence ao Floresta e está emprestado ao Vovô, sendo uma opção ao profissional. O Diário do Nordeste apurou que o novo contrato será de três anos (até julho de 2025), com assinatura prevista para sexta-feira (1º).

Por conta da abertura da janela de transferência, no dia 18 de julho, a tendência inicial é de renovação do empréstimo e posteriormente a oficialização do acordo. O mecanismo deve ser adotado para permitir que o defensor siga atuando.

Na cláusula contratual, a diretoria alvinegra irá exercer a opção de compra no valor de R$ 200 mil. O clube fica com 60% dos direitos econômicos, deixando 40% no Floresta. Entrave no acordo, a parte salarial foi resolvida entre as partes.

Destaque no Ceará

Marcos Victor tinha contrato com o Floresta até o fim de 2024. O jogador foi cedido ao Ceará na última temporada, sendo protagonista no Brasileirão Sub-20 e nos Aspirantes.

O departamento de análise alvinegro listou o jovem como um dos zagueiros mais promissores da competição, o que permitiu a integração direto ao profissional, sem sequer participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o torneio de referência da base nacional. Assim, se tornou opção no setor.

Legenda: Marcos Victor foi titular no primeiro jogo do Ceará na temporada de 2022 Foto: Israel Simonton / CSC

O mapeamento do Ceará ocorre desde o início da carreira do atleta, que também defendeu o Ferroviário. Antes utilizado como lateral-direito, tem os fundamentos defensivos e saída de bola qualificada como pontos positivos.

No plantel do técnico Marquinhos Santos, disputa posição com: Luiz Otávio, Messias, Lucas Ribeiro e Gabriel Lacerda. A expectativa é que possa ser lapidado no profissional e cresça de rendimento.