Ceará embarca nesta sexta (14) para enfrentar o Brusque na Série B; veja logística e informações

O Ceará embarca na tarde desta sexta-feira (14) com destino ao estado de Santa Catarina, onde enfrenta, no domingo (16), o Brusque, pela décima rodada da Série B do Brasileirão 2024. O jogo será disputado no estádio Hercílio Luz, em Itajaí (SC).

Antes de embarcar, os jogadores do Vovô realizam, no turno da manhã, mais um treino em Carlos de Alencar Pinto, comandado por Vagner Mancini. Na última quinta-feira (13), o time fez ativação na academia, trabalho técnico de troca de passes e treino tático.

Legenda: Richardson durante treino do Ceará Foto: Gabriel Silva/CearaSC

No início da tarde, a delegação do Ceará embarca para Guarulhos (SP). Em seguida, segue viagem para Navegantes (SC), município vizinho a Itajaí (SC), onde a delegação ficará hospedada e onde será disputado o jogo contra o Brusque.

Em relação à lista de relacionados, as dúvidas ficam por conta do goleiro Richard e do zagueiro Matheus Felipe, que estão no departamento médico. Por outro lado, o volante Jean Irmer retorna ao time após cumprir suspensão automática na última rodada.

Brusque e Ceará entram em campo neste domingo (16), às 16h de Brasília, no estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC), para disputar a décima rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.