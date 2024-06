Disputa política no Ceará com novo estatuto e o impacto no time de Mancini | CearáCast

Em meio a disputa política e jurídica para definir o futuro do novo estatuto do Ceará, o time de Mancini tenta engatar nova sequência positiva na Série B. Além do "clima bélico" nos bastidores de Porangabuçu, o episódio traz um retrato da competição neste recorte de nove partidas, equipes que despontaram e que deixaram a desejar na etapa inicial.

O Cearácast, com apresentação de Samuel Conrado, recebe os jornalistas João Bandeira Neto, editor do Jogada do Diário do Nordeste, e Daniel Farias, repórter e comentarista do Sistema Verdes Mares.

