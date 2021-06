Ceará e Fortaleza têm baixas para Clássico-Rei da Copa do Brasil; veja desfalques e dúvidas

O Clássico-Rei ganha novo capítulo histórico nesta quarta-feira (2) em duelo inédito pela Copa do Brasil. Com rivalidade centenária, Ceará e Fortaleza duelam em jogo de ida às 19h, na Arena Castelão - a volta ocorre no dia 10. E as comissões técnicas têm dificuldades nas escalações.

O principal ponto é a formação do sistema defensivo, com ausências de atletas importantes. Pelo regulamento, um jogador não pode atuar por duas equipes no torneio, condição que impede os zagueiros Messias, do Vovô, e Benevenuto, do Leão, de entrarem em campo.

Legenda: Guto e Vojvoda possuem estilos táticos diferentes Foto: Thiago Gadelha-SVM / Leonardo Moreira-Fortaleza

O primeiro participou da vitória do América-MG contra o Treze-PB por 1x0 na estreia da competição, enquanto o outro foi titular na goleada do Botafogo diante do Moto Club-MA por 5x0 também na rodada inicial.

Pelo lado alvinegro, o atacante Mendoza também é ausência confirmada, mas por conta de punição preventiva do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O colombiano participou ativamente da confusão na final da Copa do Nordeste com o Bahia e ainda será julgado.

Dúvidas na defesa

Para além das baixas certas, o técnico Guto Ferreira aguarda avaliação do zagueiro Luiz Otávio. O defensor sofreu entorse no tornozelo e no joelho com estiramento nos ligamentos, sendo dúvida para o Clássico-Rei.

Legenda: Luiz Otávio: peça importante do Ceará que foi mantida para 2021 Foto: Fausto Filho / Ceará SC

Em caso de ausência, o Ceará entrará em campo com uma dupla de zaga reserva. Klaus, Jordan e Lacerda disputam vaga no setor. Através de boletim médico, o clube ainda divulgou que Vizeu, Jael e Lima tratam de desconforto muscular e podem ampliar os desfalques.

Nova formação

O técnico Juan Pablo Vojvoda tem dificuldades para definir a escalação do Leão. Com alternâncias entre os esquemas táticos 3-5-2 e 4-2-3-1, o comandante busca um parceiro para o zagueiro Titi e tem opções ainda recuperando-se fisicamente: Jackson e Quintero.

Legenda: Tinga é importante no esquema do Fortaleza nas partes ofensiva e defensiva Foto: Camila Lima / SVM

A dupla está em processo de transição e não participou das últimas partidas. Dentre os nomes disponíveis, João Paulo e Wanderson treinam normalmente e podem ser escalados. Vale lembrar que o lateral Tinga foi adaptado em função mais recuada e ganhou destaque (veja análise do atleta).