Mendoza e Nino Paraíba são suspensos preventivamente por 30 dias por confusão na Copa do Nordeste

O Ceará vai perder o atacante Steven Mendoza, pelo menos, durante o início do Campeonato Brasileiro e nos Clássicos-Rei da Copa do Brasil. O atleta foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com 30 dias de suspensão ou 4 jogos preventivamente por conta das agressões ocorridas durante a final da Copa do Nordeste.

Procurado pela reportagem do Diário do Nordeste, o departamento jurídico do Ceará Sporting Club afirmou que, no entendimento dos profissionais, a punição é válida apenas para competições nacionais. No entanto, o departamento está buscando se informar junto ao STJD se a suspensão engloba também o Campeonato Cearense e a Copa Sul-Americana.

O jogador Nino Paraíba, do Bahia, também foi punido. As suspensões de 30 dias são preventivas e ainda podem ser ampliadas caso os atletas sejam condenados em processos que correm no STJD. No caso de Mendoza, ele foi denunciado por dupla agressão (artigo 254-A duas vezes) e por participar de rixa, tumulto ou conflito (artigo 257).

O processo será distribuído na próxima semana para pauta de julgamento. Os atletas Jael, Gabriel Dias e Juninho (Bahia) também foram denunciados e devem receber punições.

Medida extrema

O autor do despacho, presidente do STJD, Otávio Noronha, foi enfático ao elencar a gravidade das condutas de Mendoza e Nino Paraíba.

Otávio Noronha Presidente do STJD Quanto a estes dois, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional, tendo em vista a gravidade da conduta praticada por cada qual, que revela total desprezo às mais comezinhas normas disciplinares e até mesmo aos padrões de convívio social.

"Com efeito, JOHN tomou em mãos uma cadeira para agredir seus adversários; enquanto SEVERINO, sequer estava relacionado na partida, não podendo, de forma alguma, estar envolvido na contenda", disse no despacho.

Legenda: Jogadores de Ceará e Bahia se desentendem Foto: Thiago Gadelha / SVM

Descontrole total

O final de jogo entre Ceará e Bahia, pela decisão da Copa do Nordeste, terminou com cenas lamentáveis. Após a conquista do título pelo time baiano, através da cobrança de penalidades máximas, os jogadores do Ceará e do Bahia se desentenderam ainda dentro de campo.

O resultado foi uma confusão generalizada com direito a socos, pontapés, voadoras e muitas cenas que podem ocasionar em punições para os jogadores.