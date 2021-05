Ceará tem 8 jogadores no departamento médico; veja lista

Oito jogadores do Ceará continuam recebendo tratamento no departamento médico e seguem sem poder atuar pela equipe de Guto Ferreira. O primeiro confronto que deve ser afetado pelos desfalques é neste domingo (30), contra o Grêmio, às 16h, na Arena Castelão, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

De acordo com o boletim médio, o zagueiro Luiz Otávio segue "evoluindo bem" após entorse no tornozelo e no joelho. O atleta teve um estiramento nos ligamentos e deve passar por tratamento para se recuperar das lesões.

Já o atacante Felipe Vizeu está tratando um desconforto muscular na parte posterior da coxa direita. A situação é semelhante para os atletas Jael e Lima.

Contudo, para Vizeu, o Ceará ainda acrescentou a informação de que o atleta apresentou resultado negativo para todos os exames de covid-19, tendo de resolver apenas o problema físico.

Recuperação em andamento

Já o volante Fabinho e o atacante Jacaré seguem um protocolo de reabilitação após uma cirurgia com a equipe de fisioterapia do clube.

Fabinho deve passar por reavaliação na próxima segunda (31) para, possivelmente, dar início ao período de transição.

William Oliveira é outro que está em processo de recuperação, mas com a equipe de fisioterapia. O jogador já está trabalhando na academia.

Último atleta da lista, Felipe Silva está realizando trabalhos de fisioterapia.