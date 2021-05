Ceará atropela Naútico pela Série A2 do Brasileiro Feminino

O Ceará continua em excelente fase no Campeonato Brasileiro Feminino Série A 2. O time alvinegro atropelou o Náutico por 5 a 0 no Estádio Franzé Moraes, em Itaitinga, e chegou à terceira vitória em três rodadas disputadas.

Livyan, Rafa, Mari Machado e Gabi foram as autoras dos gols. Com o resultado, o time alvinegro assumiu a liderança provisória do grupo C.

A luta pela liderança do grupo segue acirrada. Botafogo-PB é o próximo adversário do Alvinegro. Ambos os times podem fechar esta rodada com a mesma pontuação, mas para as paraibanas tomarem a liderança das Meninas do Vozão, precisarão vencer o América-RN amanhã com três gols de saldo.

O elenco do Ceará se reapresenta segunda-feira, 31/05, e dará início à preparação para este penúltimo confronto da primeira fase. O jogo contra o Botafogo-PB será sábado, 05/06, às 15h, em casa, mais uma vez.