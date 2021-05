Ceará estreia na Série A contra o Grêmio: saiba tudo sobre o jogo e prováveis escalações

Sem tempo para lamentar, é momento de pensar nos próximos desafios. É com este pensamento que o Ceará já vira a página da eliminação na Copa Sul-Americana e, agora, volta as atenções para o principal objetivo da temporada, a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro estreia às 16 horas deste domingo (30), contra o Grêmio, na Arena Castelão, em partida que terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares e da Rádio Verdes Mares. O Diário do Nordeste traz os bastidores em tempo real.

O duelo é importantíssimo não somente para fazer o Vovô largar na competição com três pontos, mas também para recuperar o aspescto psicológico e a confiança dos alvinegros.

Vitória na estreia da Série A retoma a motivação e confiança do grupo de jogadores, comissão técnica e diretoria para o resto da disputa, além de também uma nova perspectiva para o duelo contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil. A primeira partida será já nesta quarta-feira (2), na Arena Castelão, e o duelo de volta será no dia 10.

Mudanças no time

Legenda: Lima é dúvida no Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

E é já pensando no duelo contra o maior rival que há uma boa possibilidade que o técnico Guto Ferreira realize mudanças no time. O Ceará vem de uma intensa e desgastante sequência e, como os resultados no primeiro semestre não foram os desejados, aumentou a cobrança e pressão por boas atuações e classificação sobre o Fortaleza na Copa do Brasil.

Há possibilidade de que alguns atletas titulares iniciem no banco na partida de hoje. Porém, tem outros que são desfalques por conta do departamento médico mesmo, como o zagueiro Luiz Otávio e o atacante Felipe Vizeu. Mendoza, suspenso pelo STJD, não poderá atuar.

Grêmio desfalcado

Legenda: O atacante Léo Chú, ex-Ceará, deverá ser titular no Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Do outro lado, o técnico Tiago Nunes também terá que realizar mudanças significativas no Grêmio. O treinador gaúcho não poderá contar com quatro importantes jogadores que foram diagnosticados com Covid-19: o lateral-direito Rafinha e os atacantes Ferreirinha, Diego Souza e Luiz Fernando.

Com isso, Léo Chú, que atuou pelo Ceará na última temporada e foi um dos destaques do Vovô, deverá ser titular. O Tricolor Gaúcho prioriza o Campeonato Brasileiro e poupou jogadores no meio de semana, pela Sul-Americana, então deverá ter força praticamente máxima, fora os desfalques já citados.

A boa notícia para o Ceará é que o atacante Douglas Costa ainda não está pronto para estrear e ficará de fora do duelo.

Legenda: Zagueiro Messias será titular contra o Grêmio, já que não pode atuar na Copa do Brasil Foto: Thiago Gadelha / SVM

FICHA TÉCNICA

Ceará x Grêmio

Campeonato Brasileiro - 1ª rodada

Data: 30/05/2021

Horário: 16 horas

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Transmissão: TV Verdes Mares, Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

Ceará: Richard; Gabriel Dias, Messias, Jordan e Bruno Pacheco; Charles (Fernando Sobral) e Oliveira (Marlon); Vina (Jorginho), Lima (Yony), Saulo Mineiro e Jael. Técnico: Guto Ferreira

Grêmio: Brenno; Vanderson, Geromel, Kannemann e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Matheus Henrique e Maicon; Léo Pereira, Ricardinho e Léo Chú. Técnico: Tiago Nunes