Piloto Jason Dupasquier morre aos 19 anos após acidente no Moto3

O piloto de Moto3, Jason Dupasquier, morreu aos 19 anos na manhã deste domingo (30) após sofrer um acidente durante no treino classificatório para o GP da Itália de Moto3, realizado em Mugello. O suíço estava internado no Hospital Universitário de Careggi, em Florença, em estado grave.

"Apesar dos esforços da equipe médica do circuito e de todos os que atenderam o piloto suíço, o hospital (Careggi, de Florença) anunciou que infelizmente Dupasquier faleceu", diz o comunicado do MotoGP.

Segundo a equipe médica que atendeu o piloto, em informações divulgadas à agência de notícias AFP, Jason teve morte cerebral em decorrência de lesões cerebrais incompatíveis com a sua sobrevivência. Durante a madrugada deste domingo (30), o suíço foi submetido a uma cirurgia na região do tórax por causa de uma lesão vascular.

Acidente

O acidente aconteceu durante os últimos minutos do treino de classificação do Moto3 de Mugello realizado no último sábado (29). Jason Dupasquier caiu entre as curvas 9 e 10 do circuito.

Após a queda, o suíço foi atingido por, pelo menos, uma outra moto, de acordo com imagens e declarações de outros pilotos envolvidos no incidente. Jason Dupasquier recebeu atendimento na pista do circuito e sem seguida foi transferido de helicóptero para o Hospital Universitário de Careggi.

Carreira

Jason Dupasquier estava vivendo a melhor fase de sua carreira no motociclismo. Ele começou no esporte em 2015, aos 14 anos.

Em 2016, ele venceu o Campeonato Alemão de Moto3, o que acelerou sua ascensão no esporte. Neste ano, o piloto pontuou em cinco corridas seguidas, chegando a sétima posição no circuito.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte