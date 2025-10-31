Diário do Nordeste
MotoGP divulga calendário da temporada 2026 com etapa do Brasil em março

A última corrida da categoria no país aconteceu em 2004

AFP 24 de Julho de 2025

Jogada

MotoGP anuncia data de corrida na volta ao Brasil em 2026

A corrida será em Goiânia

Agência Estado e Diário do Nordeste 17 de Março de 2025
MotoGP

Jogada

MotoGP terá prova no Brasil após 22 anos; veja local

A última corrida de MotoGP sediada no Brasil foi em 2004

Estadão Conteúdo/Diário do Nordeste 04 de Dezembro de 2024
MotoGP

Jogada

Grupo proprietário da Fórmula 1 anuncia compra de MotoGP por valor bilionário; veja valores

A Liberty Media comprará 86% da Dorna Sports, incluindo as dívidas

AFP/Diário do Nordeste 01 de Abril de 2024
Gabriela Valentini posa para foto com moto de velocidade

Jogada

Pilota de 17 anos morre após queda em moto; assista ao acidente

Gabriela Valentini faleceu neste domingo (5), em incidente

Redação 06 de Março de 2023
Piloto concentrado em rampa de motocross

Jogada

Duelo de Motos de FMX ocorre neste domingo (6); Claudio Rocha representa o Ceará

O evento será transmitido ao vivo pelo programa Esporte Espetacular

Redação 05 de Março de 2022
Piloto Bo Bendsneyder se segurou com acrobacia em cima da moto para não cair

Jogada

Piloto evita queda de moto com acrobacia durante derrapagem; assista

Bo Bendsneyder exibiu habilidade e equilíbrio de sobra para escapar de acidente durante treino

Redação 22 de Outubro de 2021
Piloto Valentino Rossi

Jogada

Valentino Rossi anuncia aposentadoria da MotoGP após 26 anos

O piloto possui nove títulos de campeão Mundial de Motovelocidade, sendo sete na categoria principal

Redação 06 de Agosto de 2021
Esta é uma imagem de Jason Dupasquier

Jogada

Piloto Jason Dupasquier morre aos 19 anos após acidente no Moto3

O suíço caiu treino de classificação de Mugello e foi atingido por outro veículo após o acidente

Redação 30 de Maio de 2021