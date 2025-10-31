A última corrida da categoria no país aconteceu em 2004
A corrida será em Goiânia
A última corrida de MotoGP sediada no Brasil foi em 2004
A Liberty Media comprará 86% da Dorna Sports, incluindo as dívidas
Gabriela Valentini faleceu neste domingo (5), em incidente
O evento será transmitido ao vivo pelo programa Esporte Espetacular
Bo Bendsneyder exibiu habilidade e equilíbrio de sobra para escapar de acidente durante treino
O piloto possui nove títulos de campeão Mundial de Motovelocidade, sendo sete na categoria principal
O suíço caiu treino de classificação de Mugello e foi atingido por outro veículo após o acidente