Duelo de Motos de FMX ocorre neste domingo (6); Claudio Rocha representa o Ceará

A final do Duelos de Motos 2022, principal competição do Brasil de Motocross Freestyle (estilo livre), ou FMX, ocorre neste domingo (6), na cidade de Atibaia/SP, a partir das 10h. A decisão será transmitida ao vivo no programa Esporte Espetacular, da Rede Globo, no quadro Verão Espetacular.

O evento reuniu 10 pilotos, entre competidores brasileiros e do exterior. O Estado do Ceará é representado através de Cláudio Rocha, também único nordestino. O cearense apresentou bom desempenho nas séries iniciais e participa da última etapa.

A estrutura da prova é montada na Arena do Centro de Convenções, palco das acrobacias e manobras radicais. As rampas criadas na pista permitem que os pilotos alcancem grandes alturas com as motos, garantindo adrenalina e emoção. As três últimas edições do evento foram no local.

Vencedores recentes do Duelos de Motos:

2019 – Duelo de Motos em Atibaia – Fred Kyrillos

2020 – Duelo de Motos em Atibaia – Kiko Silva

2021 – Duelo de Motos em Atibaia – Fred Kyrillos

Legenda: O Duelo de Motos de 2022 ocorre na Arena do Centro de Convenções de Atibaia, em São Paulo Foto: divulgação / Prefeitura de Atibaia

Os demais participantes confirmados para o Duelo de Motos 2022 são: o chileno Javier Villegas; Jonilson “Kiko” Silva (Boa Vista/RO), Gilmar “Joaninha” Flores (Sinop/MT), Marcelo Simões (Herculândia/SP), Robertt “Robertinho” Fire (Inocência/MT); Diego Djamdjian (São Paulo/SP); Tatá Mello (Atibaia/SP); Jeff Campacci (Campinas/SP) e Cyro Oliveira (Bragança Paulista/SP).

Ficha Técnica

Competição: Duelo de Motos, categoria Motocross Freestyle (estilo livre)

Data: 6 de março, domingo.

Horário: a partir das 10h.

Transmissão: programa Esporte Espetacular, da TV Globo.





