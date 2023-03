Pilota de 17 anos morre após queda em moto; assista ao acidente

A piloto Gabriela Valentini, de 17 anos, morreu, neste domingo (5), após um acidente em uma etapa do Campeonato Paranaense de Velocross, modalidade similar ao Motocross. Natural de Curitiba, a jovem perdeu o controle da direção, capotou e foi atingida pela própria moto no incidente.

A situação ocorreu em prova da categoria VXF Especial. A situação foi registrada nas redes sociais.

Gabriela recebeu atendimento da equipe médica, foi encaminhada ao Hospital Regional São Sebastião, na Lapa, mas não resistiu. Antes da tragédia, a piloto posou para foto ao lado do veículo.

Nota da Federação Paranaense de Motociclismo

"A Federação Paranaense de Motociclismo do Paraná (FPRM) manifesta seu pesar pelo falecimento da piloto Gabriela Valentini, de 17 anos, que sofreu um acidente durante a prova de abertura do Campeonato Paranaense da Modalidade Velocross, disputada no dia 05/03, no município da Lapa/ PR. A equipe de socorro que estava no local prestou os primeiros atendimentos e conduziu a piloto até o Hospital, mas infelizmente a mesma não resistiu aos ferimentos.