Valentino Rossi anuncia aposentadoria da MotoGP após 26 anos

Valentino Rossi, de 42 anos, se aposentará do MotoGP ao fim da temporada de 2021 após 26 anos e nove títulos de campeão Mundial de Motovelocidade, sendo sete na categoria principal. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5) durante a coletiva para etapa da Estíria, na Áustria. As informações são do Globo Esporte.

Valentino Rossi piloto profissional de motociclismo "Decidi parar no fim desta temporada. Infelizmente, esse será meu último ano como piloto da MotoGP. É difícil, um momento triste... Tenho feito isso pelos últimos 30 anos, então ano que vem minha vida será diferente. Mas foi incrível e me diverti bastante"

Rossi poderia ter continuado a competir, já que o príncipe da Arábia Saudita, Abdulaziz bin Abdullah, insistia que o piloto se juntasse ao irmão Luca Marini na nova equipe satélite da Ducati, que leva o nome de Rossi, na temporada 2022.

O piloto, que estava na Yamaha Petronas, já havia falado que o seu futuro na competição seria decido pelos resultados na pista. No entanto, o melhor resultado do ano foi em décimo lugar.

"Como em todos os esportes os resultados são importantes, acredito que seja a hora certa de parar. Eu ainda tive a chance de correr com meu time na MotoGP, junto com meu irmão, mas acho que a decisão de parar é a correta.", explicou. Ao portal Grande Prêmio, o presidente da Yamana, Yoshihiro Hidaka, lamentou a decisão do profissional, mas agradeceu a parceria com companhia japonesa, por quem o piloto conquistou quatro títulos mundiais. “Primeiro e antes de tudo, quero aproveitar essa oportunidade para expressar minha gratidão a Valentino pela grande parceria que tivemos com ele. Sentiremos muita falta dele na pista, dentro do paddock e nos bastidores da Yamaha, mas respeitamos completamente a decisão dele”, disse

Trajetória nas pistas

Em 1996, Rossi iniciou a carreira no Mundial de Motovelocidade ao estrear pela Aprilla na categoria 125cc, ganhando o primeiro título no ano seguinte. Em 1999, ele foi promovido a categoria 250cc e no mesmo ano conquistou o segundo campeonato.

Ele foi campeão pela MotoGP em 2001, quando a competição era conhecida como 500cc. Na categoria ele foi vencedor em 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 e 2009.

Fórmula 1

Em 2009, Rossi chegou a ser cogitado para substituir o brasileiro Felipe Massa, na Ferrari, após o acidente na Hungria. No entanto, as negociações não avançaram.

A primeira vez que o piloto teve contato com um carro da F1 foi em 2004, quando fez um treino pela Ferrari e deixou impressionado o heptacampeão Michael Schumacher. Após mais um teste em 2005, o italiano foi convidado para um dia de treinos oficiais de pré-temporada, em 2006.

O último contato do Rossi com um carro da categoria foi em 2019, durante uma ação promovida por patrocinadores em que o italiano trocou de veículo com o Lewis Hamilton.

