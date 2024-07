Ceará é acionado na justiça por dívida relacionada à contratação de David Ricardo

O Ceará será acionado na justiça por uma dívida junto ao Fluminense-PI pela contratação do zagueiro David Ricardo, em 2022. De acordo com o presidente do clube piauiense, o Vovô tem duas parcelas do acordo atrasadas, cada uma no valor de R$ 200 mil.

“Eles não cumpriram o contrato. Infelizmente. A gente não queria fazer isso. Demos os prazos, mas não teve jeito. Ultrapassou os limites”, disse Rossini Lima, presidente do Fluminense-PI, em entrevista ao ge, que confirmou a informação da dívida.

Legenda: David Ricardo durante jogo do Ceará Foto: Ismael Soares/SVM

Prazo mais que suficiente. O contrato foi feito. No contrato, previa tudo. Eles (Ceará) deixavam passar a data. Chegou em um ponto que não deu mais certo. Rossini Lima Presidente do Fluminense-PI

Ainda de acordo com a reportagem do ge, o valor total da negociação da compra de David Ricardo foi de R$ 700 mil. O Ceará já teria efetuado o pagamento de R$ 300 mil, em duas parcelas de R$ 150 mil, faltando o pagamento de R$ 400 mil, em duas parcelas.