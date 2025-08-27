Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará divulga parcial de torcedores confirmados para duelo contra o Juventude; veja detalhes

Equipes se enfrentam no sábado (29)

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ceará divulga parcial de torcedores confirmados para duelo contra o Juventude.
Foto: Fabiane de Paula/SVM

Mais de 25 mil pessoas já confirmaram presença para o duelo entre Ceará e Juventude. O Alvinegro divulgou a parcial nesta quarta-feira  (27), nas redes sociais. As equipes se enfrentam na Arena Castelão no sábado (30), a partir das 16h (de Brasília). 

O Alvinegro está em décimo na tabela do Brasileirão, com 26 pontos somados. A equipe comandada por Léo Condé tem sete vitórias, cinco empates e oito derrotas na competição. Já o Juve está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 18 pontos acumulados. Veja mais informações sobre venda de ingressos.

Confira valores dos ingressos

  • Superior Norte: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
  • Inferior Norte: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)
  • Superior Central: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia-entrada)
  • Inferior Central: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada)
  • Inferior Sul: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)
  • Especial: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada)
  • Premium: R$ 280 (inteira) | R$ 140 (meia-entrada)

Veja também

teaser image
Vladimir Marques

Com 6ª melhor defesa da Série A, Ceará pode ter dupla de zaga inédita contra Juventude; veja opções

teaser image
Jogada

Ceará inicia venda de ingressos para jogo com o Juventude, pela 22ª rodada da Série A

Assuntos Relacionados

Jogada

Dieguinho projeta duelo com o Juventude e celebra momento no Ceará: 'melhor ano da minha carreira'

Volante tem dois gols e duas assistências com a camisa Alvinegra

Crisneive Silveira Há 35 minutos
Jogo Alece com elas

Jogada

Assembleia promove jogo com estrelas na Messejana em alusão ao Agosto Lilás; veja detalhes

A partida reunirá nomes como Sérgio Alves, Clodoaldo, Iarley, Ronaldo Angelim, Rinaldo e cia

Redação Há 58 minutos

Jogada

Vasco x Botafogo pelas quartas da Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpites

Partida é válida pela ida das quartas

Redação Há 1 hora

Jogada

Athletico-PR x Corinthians pelas quartas da Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e escalações

Partida é válida pela ida das quartas

Redação Há 1 hora
torcedores

Jogada

Ceará divulga parcial de torcedores confirmados para duelo contra o Juventude; veja detalhes

Equipes se enfrentam no sábado (29)

Crisneive Silveira Há 1 hora
Foto de Atlético-GO empresta Alix Vinícius ao Bragantino e Fortaleza pode lucrar com opção de compra

Jogada

Atlético-GO empresta Alix Vinícius ao Bragantino e Fortaleza pode lucrar com opção de compra

Tricolor possui 25% dos direitos do zagueiro

Brenno Rebouças Há 2 horas