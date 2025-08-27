Ceará divulga parcial de torcedores confirmados para duelo contra o Juventude; veja detalhes
Equipes se enfrentam no sábado (29)
Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Mais de 25 mil pessoas já confirmaram presença para o duelo entre Ceará e Juventude. O Alvinegro divulgou a parcial nesta quarta-feira (27), nas redes sociais. As equipes se enfrentam na Arena Castelão no sábado (30), a partir das 16h (de Brasília).
O Alvinegro está em décimo na tabela do Brasileirão, com 26 pontos somados. A equipe comandada por Léo Condé tem sete vitórias, cinco empates e oito derrotas na competição. Já o Juve está na zona de rebaixamento, em 18º lugar, com 18 pontos acumulados. Veja mais informações sobre venda de ingressos.
Confira valores dos ingressos
- Superior Norte: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)
- Inferior Norte: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)
- Superior Central: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia-entrada)
- Inferior Central: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada)
- Inferior Sul: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)
- Especial: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada)
- Premium: R$ 280 (inteira) | R$ 140 (meia-entrada)
