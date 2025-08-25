Ceará inicia venda de ingressos para jogo com o Juventude, pela 22ª rodada da Série A

O Ceará iniciou nesta segunda-feira (25), a venda de ingressos para o confronto diante do Juventude pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Para comprar, o torcedor alvinegro deve acessar o site vozaotickets.com ou ir até uma Loja Vozão. A partida será na Arena Castelão, no próximo sábado (30), às 16h, pela 22ª rodada.

Ao todo, sete setores foram disponibilizados para a Nação Alvinegra, sendo: superior e inferior norte, superior e inferior central, inferior sul, especial e premium.

O Vozão é o 10º colocado da Série A com 26 pontos e vem de empate fora de casa com o Grêmio. Já o Juventude, é o 18º com 18 pontos e vem de derrota para o Botafogo por 3x1 no Alfredo Jaconi.

Confira valores dos ingressos

Superior Norte: R$ 30 (inteira) | R$ 15 (meia-entrada)

Inferior Norte: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)

Superior Central: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia-entrada)

Inferior Central: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada)

Inferior Sul: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia-entrada)

Especial: R$ 120 (inteira) | R$ 60 (meia-entrada)

Premium: R$ 280 (inteira) | R$ 140 (meia-entrada)