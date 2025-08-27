Com 6ª melhor defesa da Série A, Ceará pode ter dupla de zaga inédita contra Juventude; veja opções

O Ceará poderá ter uma dupla de zaga inédita para o jogo deste sábado contra o Juventude, às 16 horas no Castelão pela 23ª rodada. Sem Willian Machado, suspenso pelo 3º cartão amarelo, o técnico Léo Condé terá que montar a zaga sem ele. As opções são Marllon, Marcos Victor e Eder. Gabriel Lacerda está no elenco, mas ele ainda não foi utilizado e deve ficar como opção no banco de reservas.

Legenda: Situação dos zagueiros do Ceará para o jogo com o Juventude Foto: Arte / Jogada

Willian Machado foi titular em todos os jogos do Ceará

A ausência de Willian é um problema para o treinador, já que ele e Marllon formaram a dupla de zaga do Vozão em 17 dos 20 jogos até então.

Willian Machado jogou duas vezes com Marcos Victor como dupla - diante de Cruzeiro e Bragantino - e Marllon jogou uma vez com Eder, contra Juventude em Caxias, no jogo do turno, com Willian Machado jogando improvisado na lateral-esquerda.

Ou seja, Willian Machado foi titular em todos os jogos do Ceará na Série A: 20. Ele jogou 17 vezes com Marllon, duas com Marcus Victor, e quando não jogou na zaga, foi escalado na lateral-esquerda.

Se Léo Condé escolher a dupla Marllon e Marcos Victor, a opção mais provável, ela será inédita, já que Marllon jogou uma vez com Eder.

6ª melhor defesa

O defesa é um dos alicerces da campanha do Ceará na Série A. Em 20 jogos, o Vozão sofreu apenas 19 gols, deixando a equipe com a 6ª melhor defesa, atrás apenas de Flamengo (9 gols), Botafogo (12 gols), Cruzeiro (15 gols), Palmeiras (15 gols) e Bahia (17 gols).

São 7 jogos sem sofrer gols. Portanto, a dupla de zaga de Condé escolher, terá a responsabilidade de manter o nível junto com o restante do sistema defensivo, já que o Ceará se defende muito bem como um time, e não só com os zagueiros.