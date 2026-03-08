Ceará divulga boletim médico antes da final contra o Fortaleza; veja desfalques e retornos

O Ceará divulgou novo boletim médico neste domingo (8), antes do último Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense. O técnico Mozart não poderá contar com dois atletas: Pedro Henrique e Dieguinho. No entanto, a equipe tem os retornos de Bruno Ferreira, Juan Alano, Vina e Matheus Araújo.

O goleiro Bruno Ferreira e o meia Matheus Araújo voltam a ser relacionados após cinco partidas, e apenas o segundo retorna ao time titular. Os dois deixaram o departamento médico assim como Vina e Juan Alano.

Já Pedro Henrique, que sofreu lesão no último clássico, teve trauma no antebraço esquerdo. A fratura foi confirmada durante exame de imagem, e o atleta já iniciou tratamento conservador.

O volante Dieguinho, outro que segue de fora, realiza trabalho em campo com a fisioterapia após passar por cirurgia no tornozelo ainda em janeiro.

Ceará e Fortaleza se enfrentam no segundo e decisivo jogo da final do Campeonato Cearense. As equipes entram em campo a partir das 18h (de Brasília), na Arena Castelão. O Diário do Nordeste e a Verdinha FM acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.