Ceará aciona CBF e pede acesso ao áudio do árbitro que anulou gol contra Guarani

O Ceará enviou um ofício para a Comissão de arbitragem da CBF nesta quinta-feira (3). No documento assinado pelo presidente João Paulo Silva, o clube reclama da anulação do gol Alvinegro feito por Guilherme Bissoli, no jogo contra o Guarani, pela 21ª rodada da Série B. O Alvinegro pede uma audiência com a entidade para acesso aos diálogos dos árbitros durante a partida.

Aos 21 minutos do primeiro tempo, o jogador alvinegro marcou um gol. O lance foi revisado no VAR, que informou toque da mão de Bissoli na bola e anulou o que seria o primeiro tento do Ceará. No documento, o clube questiona a marcação e cita o bom posicionamento do árbitro em campo, que validou o lance.

"Causa espécie este tipo de ocorrência especialmente quando não há se vislumbra toque de mão do atacante do Ceará em nenhum ângulo visto na transmissão, bem como, não há sequer uma revisão do Sr. Dyorgines indo verificar a instrução de anulação do gol, feita pelo árbitro de vídeo", pontua a nota.

A representação do Alvinegro cita a arbitragem comandada por Dyorgines José Padovani de Andrade e pelo VAR comandado por Carlos Eduardo Nunes Braga. O clube pede uma reunião com a Comissão de Arbitragem, além da FCF, para ter acesso aos áudios da arbitragem durante o duelo.

"Requeremos que a Comissão de Arbitragem defira uma audiência a se realizar com a direção do Ceará S. C. e com a presidência da Federação Cearense de Futebol, sendo deferido, ainda, acesso integral aos diálogos dos árbitros e ao que fora discutido quando da análise do lance de suposta infração cometida pelo atleta Guilherme Bissoli e que acometeu na anulação do gol do Ceará", conclui o documento.