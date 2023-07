O torcedor do Ceará tem que ter paciência, é pouco tempo para criticar o trabalho de Guto Ferreira? O Vozão começa o returno fazendo cálculos e em busca de pontuação para chegar no G4. Além disso, mais um capítulo da novela de Erick e o São Paulo.

O CearáCast está no ar e o episódio contou com mediação de Samuel Conrado e as participações do editor do Jogada, do Diário do Nordeste, João Bandeira Neto, e do produtor do Globo Esporte, Gabriel Borges.