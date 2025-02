Ceará acerta permanência em definitivo de lateral Eric Melo

O lateral-esquerdo Eric Melo, que estava emprestado ao Ceará até o meio do ano, vai ficar em Porangabuçu de forma definitiva. O vínculo atual do jogador foi rescindido e o Vovô aguarda a rescisão com o Jacuipense-BA para efetivar o novo contrato.

A rescisão de Eric saiu no BID desta segunda-feira (17) e até por isso o atleta não viajou com a delegação alvinegra para Aracaju, onde o Ceará encara o Sergipe pela Copa do Brasil. O Vovô acionou uma cláusula de compra prevista no contrato de empréstimo.

Eric foi emprestado ao Alvinegro em agosto de 2024, em meio à disputa da Série B do Brasileiro. Ele disputou apenas três partidas no Campeonato Brasileiro e nesta temporada também já jogou em três oportunidades. O camisa 14 do time disputa a posição na lateral-esquerda com Matheus Bahia e Nicolas, este último contratado em 2025.

O novo contrato de Eric com o Ceará deve ser regularizado ainda nesta semana. O novo vínculo se estenderá até o fim de 2026.