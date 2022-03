CBF divulga datas, horários e locais das quartas de final da Copa do Nordeste; veja jogos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou neste sábado (19) a tabela detalhada, com datas, horários e locais, das quartas de final da Copa do Nordeste.

Representantes cearenses no mata-mata do Regional, o Fortaleza enfrenta o Atlético-BA e o Ceará disputa contra o CRB-AL. Os duelos serão disputadas em jogos únicos, com o vencedor avançado à semifinal. Empate no tempo normal leva a decisão para os pênaltis.

As partidas das quartas de final da Copa do Nordeste acontece nos dias 22, 23 e 24 de março. As semifinais estão previstas para 26 e 27 de março.

Confira horários, datas e locais das quartas de final da Copa do Nordeste

22/03, às 21h35 - Fortaleza x Atlético-BA, na Arena Castelão (CE)

22/03, às 21h35 - CSA-AL x Sport, no Estádio Rei Pelé (AL)

23/03, às 20h - Botafogo-PB x Náutico, no Estádio Amigão (PB)

24/03, às 19h - Ceará x CRB-AL, na Arena Castelão (CE)

Legenda: Tabela detalhada das quartas de final da Copa do Nordeste 2022 Foto: Reprodução / CBF