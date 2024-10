CBF divulga áudio do VAR de pênalti marcado contra o Fortaleza em jogo com o Palmeiras

A CBF divulgou a análise do VAR do segundo pênalti marcado no jogo Palmeiras x Fortaleza. As equipes se enfrentaram no sábado, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O duelo terminou empatado em 2 a 2.

A penalidade foi marcada a favor do time paulista no segundo tempo, quando o placar estava em 1 a 1. Após finalização de Caio Paulista, a bola tocou no braço de Yago Pikachu na área. O árbitro Ramon Abatti, em campo, não viu nenhuma infração no lance, pois o jogador do Tricolor estava com a "Para mim era mão colada. Braço de recolher, perto ao corpo."

Em seguida, o VAR comandado por Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro recomendou a revisão do lance para marcar a penalidade. Em áudio, um dos membros da equipe dá a entender que Pikachu "ele abriu espaço corporal".

"Ele faz inclusive o movimento. Essa bola, se não toca no braço, ia passar. Não é braço para proteger o rosto", afirmou um dos membros do VAR.

Após revisar o lance no monitor, Ramon Abatti Abel avalia que Pikachu praticou ação de interromper o lance com a mão e aponta a penalidade.

"O braço está aberto em uma situação de bloqueio... Pênalti. O jogador está com a mão em ação de bloqueio. Ele faz uma segunda ação e depois recolhe", disse o árbitro.

"Confirma o ponto de contato. A bola ia passar, e ele abriu espaço corporal. Ele faz o movimento. Ele abre e fecha", afirma um dos membros do VAR.

"Não está completamente colado esse braço, viu?", completa outro.

Os dois gols do Palmeiras foram marcados em penalidades. O primeiro, na etapa inicial, depois de arbitragem marcar falta de Titi em Flaco López. Raphael Veiga converteu. No segundo tempo, Estêvão cobrou e fez. Hércules e Moisés fizeram para o Fortaleza.

Em campo, os atletas do time cearense reclamaram bastante das duas marcações. CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz se manifestou nas redes sociais sobre a arbitragem do jogo contra o Palmeiras. O dirigente ironizou a marcação dos dois pênaltis marcados a favor do time paulista no duelo.