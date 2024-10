Vojvoda alfineta CBF por pênaltis em Palmeiras x Fortaleza: ‘Não podemos controlar a arbitragem’

Técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda criticou a arbitragem do jogo contra o Palmeiras. O Tricolor viu a equipe paulista marcar dois gols em lances de penalidades marcados pelos árbitros Ramon Abatti Abel, de campo, e Pablo Ramon Gonçalves, responsável pelo VAR. As equipes empataram neste sábado (26), no Allianz Parque.

“Estou com uma sensação que não é boa porque quem quer ser campeão tem que ganhar essas partidas. Tanto para o adversário quanto para nós. Acho que trabalhamos bem a partida durante a semana, hoje os jogadores responderam ao que planejamos. Podemos controlar as tarefas, nosso comportamento, nosso controle emocional, mas não podemos controlar a arbitragem. Há pessoas encarregadas de controlar isso, como a CBF”, disse o argentino, que não costuma comentar sobre arbitragem.

“Não falo da pessoa. Não estou chorando (pelo resultado), mas quero que a CBF também organize seus lances, quem arbitra também. Eu queria ganhar este jogo para ter dois pontos a mais. Partida passada ficamos com dois jogadores a menos, conseguimos um ponto. Hoje fizemos dois gols, mas não podemos controlar o que está fora do nosso controle”, finalizou o treinador.

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (2), quando enfrenta o Juventude em jogo da 32ª rodada do Brasileiro. O duelo será no Estádio Alfredo Jaconi.