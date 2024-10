CEO do Fortaleza ironiza arbitragem por pênaltis em jogo com o Palmeiras

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz se manifestou nas redes sociais sobre a arbitragem do jogo contra o Palmeiras. O dirigente ironizou a marcação dos dois pênaltis marcados a favor do time paulista no duelo válido pela 31ª rodada do Brasileirão. O árbitro Ramon Abatti Abel comandou o duelo no campo, enquanto Pablo Ramon Gonçalves ficou responsável pelo VAR.

A postagem ocorreu antes mesmo do fim da partida, logo após o empate do Leão do Pici no Allianz Parque neste sábado (26). Raphael Veiga e Estêvão balançaram as redes para a equipe alviverde em cobranças de pênalti. Hércules e Moisés marcaram para o Tricolor. Veja mais sobre o jogo aqui.

- Empatamos o jogo, está 2 a 2, gols com bola rolando, hein? Será que vão marcar mais pênaltis para o adversário? - escreveu Marcelo Paz.

O Leão do Pici segue na terceira posição mas com 57 pontos somados. Tricolor do Pici volta a campo no sábado (2), quando enfrenta o Juventude no Estádio Alfredo Jaconi. O duelo terá início às 18h30 (de Brasília).