Palmeiras x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Campeonato Brasileiro de 2024 vai chegando na sua reta final e os confrontos diretos valem ainda mais nesse momento da temporada. Por isso, o duelo entre Palmeiras e Fortaleza pode ser decisivo na briga pelo título. As equipes se enfrentam neste sábado, às 16h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque.

Vice-líder, com 60 pontos, e apenas a um de distância do Botafogo, o Verdão pretende deixar o Fortaleza, outro postulante ao título, para trás. Na 3ª colocação com 56 pontos, o Tricolor do Pici não quer se afastar ainda mais dos dois primeiros colocados, para seguir vivo na luta pelo topo, além de buscar garantir o quanto antes uma vaga direta na Libertadores de 2025.

Legenda: No primeiro turno, Leão venceu por 3x0 no Castelão Foto: Mateus Lotif/FEC

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai passar na TV Verdes Mares, pelo sinal aberto, e no Premiere, no canal fechado. Já na rádio, a Verdinha transmite todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O PALMEIRAS

Focado apenas na Série A, o time de Abel Ferreira vem em crescente no campeonato. Sem perder há 10 rodadas, o Palmeiras vem de triunfo contra o Juventude, fora de casa, por 5x3.

Para o duelo deste sábado, o Verdão vai ter desfalques importantes. Marcos Rocha, Aníbal Moreno e Gabriel Menino estão suspensos. Bruno Rodrigues e Murilo também estão de fora, lesionados. Já Piquerez e Maurício são dúvidas, os dois também estão lesionados, mas avançaram na recuperação durante a semana.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Após a derrota para o Grêmio e o empate contra o Atlético-MG, o Fortaleza precisa voltar a vencer para seguir sonhando com o título do Brasileirão. Vojvoda teve tempo para treinar a equipe e embarcou para São Paulo com 24 atletas na delegação.

Manhã de sexta-feira com treino de apronto! 👊🦁



📸 Mateus Lotif/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/JmrL5d90M4 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) October 25, 2024

O principal retorno é de Tomás Cardona, o zagueiro se recuperou de um edema na coxa e deve ser titular neste sábado. Lucas Sasha segue de fora, no departamento médico. Suspensos, Marinho, Tinga, Bruno Pacheco e Breno Lopes fecham a lista dos desfalques do Leão.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras:Weverton; Mayke (Giay), Gustavo Gómez, Vitor Reis e Caio Paulista; Zé Rafael (Fabinho), Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López. Treinador: Abel Ferreira.

Fortaleza: João Ricardo, Brítez, Kuscevic, Titi, Mancuso; Hércules, Rossetto, Pedro Augusto, Martínez: Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA | PALMEIRAS X FORTALEZA

Data: 26/10/2024

Local: Allianz Parque

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa-SC)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (Fifa-GO)

Assistente 2: Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Djonaltan de Araújo (Fifa-RN)