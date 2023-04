Castilho desabafa após estreia do Ceará com derrota: 'jogar como equipe grande que a gente é'

O Ceará estreou com derrota na Série B do Campeonato Brasileiro, ao perder por 2 a 0 para o Ituano, no interior paulista. A atuação foi abaixo da esperada e o meia Guilherme Castilho desabafou após a partida.

Em entrevista ao Sportv, ele admitiu que a atuação do Ceará foi foi como nos jogos anteriores e que o clube precisa se portar como um time grande, de camisa pesada na Série B.

"Acho que o resultado pode acontecer, a gente pode até perder. O que a gente não pode deixar de fazer é o que a gente vem fazendo nos jogos atrás: jogar com a identidade do Ceará, de guerrear, de lutar até o último lance e jogar como equipe grande que a gente é. A gente é uma camisa pesada da Série B, tem que jogar como tal e fazer por onde", disse o camisa 99 do Ceará.

Próximos jogos

O Ceará volta a jogar pela Série B no dia 22, contra o Guarani de Campinas, pela 2ª rodada, no Presidente Vargas, em seu primeiro jogo como mandante.

Mas antes disso, o Alvinegro faz o jogo de ida da final da Copa do Nordeste contra o Sport, no Castelão, no dia 19, às 21h30.