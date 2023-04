Ceará tem choque de realidade na estreia da Série B

A derrota do Ceará por 2 a 0 para o Ituano, que marcou a estreia do Alvinegro na Série B do Campeonato Brasileiro, foi como um choque de realidade aos alvinegros. Em vários sentidos.

O time valente e competitivo que chegou às finais do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste com méritos viu que será preciso mais que o que apresentou até aqui para conquistar o principal objetivo do ano.

Primeiro, de como a competição é diferente da Série A, que o clube estava acostumado há cinco anos. São duelos muito mais truncados, brigados, faltosos e longe de um primor técnico.

O jogo foi feio. E extremamente faltoso (mais de 30 infrações ao todo), que paralisaram a partida a todo momento.

Segundo, que sem Erick, o Ceará sofre demais. Quando o principal jogador do time está fora, é abissal a queda do desempenho ofensivo. Hygor Cléber passou longe de suprir a ausência - ou mesmo de ter uma atuação razoável.

Terceiro, que o técnico Gustavo Morínigo precisa encontrar maneiras de tornar o Ceará mais propositivo para conseguir furar retrancas adversárias. Serão vários os jogos com cenários silimares ao encontrado em Itu, contra oponentes que irão achar um gol e se fechar.

Quarto, que o atual elenco precisa urgentemente de reforços. Este é um ponto que já vem sendo batido há um bom tempo, a diretoria sabe disso e trabalha para qualificar o grupo de jogadores, o que precisa acontecer com agilidade.

De positivo, apenas a estreia de Erick Pulga, que entrou bem no jogo, mostrando personalidade e vontade de fazer algo diferente em um ataque pouco inspirado.

Jogo ruim tecnicamente, com atuação fraca, escalação contestável, pouquíssima inspiração e a certeza de que é preciso contratar.

A estreia do Ceará na Série B foi um choque do que será a realidade no restante de 2023.