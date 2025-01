Capitão do Ferroviário destaca preparação para duelo contra o Ceará: 'Focar totalmente no clássico'

O Ferroviário segue a preparação em busca da primeira vitória no Campeonato Cearense. Depois de ser derrotado pelo Horizonte na estreia, o grupo comandado por Tiago Zorro terá o Ceará pela frente. O volante Gharib destaca o trabalho realizado.

"Agora é virada de chave, esse clássico é importante para a gente. Esse jogo contra o Sport serviu de lição, mas agora é focar totalmente no clássico, fazer um bom jogo e o que o professor vem pedindo para a gente com bastante atenção, para a gente conseguir fazer um belo jogo e a gente conseguir sair com a primeira vitória no Cearense", afirmou o capitão do time.

O Tubarão da Barra é o terceiro no Grupo B, já o Alvinegro é o segundo do Grupo A. O duelo entre as equipes será no domingo (26), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.