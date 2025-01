Análise: Ferroviário não mereceu perder para o Sport, mas ótima atuação é um alento

O Ferroviário não merecia perder para o Sport no PV pela Copa do Nordeste. A derrota com gol nos acréscimos foi daquelas crueldades tão típicas do futebol. O empate por 1 a 1 era o mais justo, pela ótima atuação coral.

Atuação essa que foi surpreendente, pelo que havia sido mostrado no domingo contra o Horizonte no PV na derrota por 2 a 1 pelo Campeonato Cearense.

Mérito para Tiago Zorro. O treinador português deixou a equipe mais organizada. Se contra o Horizonte se viu um time espaçado em campo, contra o Sport, o 3-6-1 foi muito bem executado.

Defensivamente o time foi seguro, muito pela entrada do volante Willyam Maranhão no meio, que deu consistência defensiva ao lado de Gharib. O trio de zaga também foi bem, com destaque para Jefão.

Legenda: Ferrão e Sport fizeram jogo movimentado no PV pela Copa do Nordeste Foto: KID JUNIOR / SVM

No apoio, Rikelmy foi o destaque na ala-direita, jogando muito bem ao lado de Allanzinho. O camisa 7 fez uma partidaça, com velocidade e distribuindo bem o jogo, com belo passe para o gol coral.

O centroavante Gustavo também jogou bem, prendendo a bola quando necessário.

A equipe coral evoluiu, é nítido, contra um adversário de Série A. Soube jogar contra um time de qualidade.

Agora, Tiago Zorro tem um esboço, uma atuação modelo para atuar. Claro que quando precisar tomar iniciativa em jogos que é protagonista, a equipe precisará ser mais ofensiva e furar bloqueios.

Mas o mais importante é que a mostra está aí. O potencial foi visto.

Contra o Ceará, no domingo, pelo Campeonato Cearense, o cenário é semelhante do jogo com o Sport: mais um adversário de Série A, qualificado, e que terá a iniciativa do jogo.

Se o torcedor coral está triste com a derrota injusta contra o Sport, pelo menos pode ficar com esperança pela atuação.