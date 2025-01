Os ídolos nacionais e internacionais no futebol cearense

O zagueiro David Luiz chegou para defender o Fortaleza. Veio com a experiência de ter jogado na Seleção Brasileira, Benfica, Chelsea, PSG, Arsenal e Flamengo. É mais um ídolo internacional, que vem atuar no futebol cearense. Há também o registro de outros ídolos nacionais e internacionais que aqui trabalharam.

Em 1976, o Ferroviário contratou o goleiro Ado, tricampeão mundial pelo Brasil em 1970, no México, reserva de Félix. Ado, no ano seguinte, transferiu-se para o Fortaleza. Também em 1976, o zagueiro Baldocchi, tricampeão mundial no México, reserva de Brito, jogou no Fortaleza.

Há décadas, campeões mundiais e ídolos internacionais vêm trabalhar no futebol cearense. O goleiro Castilho, bicampeão mundial pelo Brasil em 1958/1962, foi treinador do Fortaleza em 1971. E o atacante Vavá, igualmente bicampeão mundial pelo Brasil em 1958/1962, foi treinador do Ferroviário em 1976.

Em 2011, o Ceará contratou o zagueiro Edmilson, pentacampeão mundial pelo Brasil na Copa 2002 no Japão. Atuou pouco tempo pelo Vozão. O lateral Beletti, também pentacampeão pelo Brasil, foi contratado pelo Ceará, mas não chegou a atuar.

Outro ídolo

O lateral-esquerdo, Marinho Chagas, nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, em 1952. Brilhou no Botafogo do Rio de Janeiro, São Paulo, Cosmos de Nova Iorque e na Seleção Brasileira. Foi o melhor lateral-esquerdo da Copa do Mundo de 1974. Marinho Chagas jogou no Fortaleza em 1986.

Berço coral

O Ferroviário é o time cearense que mais revelou ídolos internacionais. Mirandinha saiu das bases corais em 1978 para brilhar na Ponte Preta, Palmeiras, Botafogo, Fortaleza, Seleção Brasileira e Newcastle (Inglaterra), dentre outros. Também das bases corais saíram os ídolos Jardel e Iarley.

Chuteira de ouro

Mário Jardel foi revelado pelo Ferroviário em 1990. Daí seguiu para uma vitoriosa carreira profissional. Brilhou no Vasco, Grêmio, Porto, Galatasaray, Sporting (Lisboa) e Seleção Brasileira. Foi Chuteira de Ouro da UEFA (maior goleador da Europa) em 1999 e 2002. No final da carreira, jogou pelo Ferroviário, clube que o revelou.

Bicampeão mundial

Outro ídolo internacional revelado pelo Ferroviário foi Iarley, em 1994. Iarley, atacante de notável qualidade técnica, foi duas vezes campeão mundial de clubes: em 2003 pelo Boca Juniors da Argentina e em 2006 pelo Internacional. É o único jogador cearense com dois títulos de campeão do mundo.

Voltas da vida