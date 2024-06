Calebe deve voltar a treinar com o elenco do Fortaleza na próxima semana, confirma Vojvoda

O meia-atacante Calebe deve retornar aos treinos com o elenco do Fortaleza nos próximos dias. A expectativa é do próprio treinador do Leão, Juan Pablo Vojvoda, que falou sobre o tema na entrevista coletiva após a derrota para o Bahia, na última quinta-feira (13).

“Está melhorando. Acho que na próxima semana já vamos ter Calebe nos treinos com o grupo”, disse Vojvoda. Calebe iniciou o processo de transição na última semana após se recuperar de edema muscular na coxa, que o deixou longe dos gramados desde março.

Legenda: Calebe na Neo Química Arena Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Temos que considerar que faz mais de 60 dias que ele está fora dos treinamentos, tem que ir aos poucos com ele, tenho que observar bem o dia a dia dele, porque é um jogador que sofreu com lesões, então temos que estar muito perto, observando o dia a dia dele. Vojvoda Técnico do Fortaleza

Calebe, de 24 anos, chegou ao Fortaleza na temporada 2023 e atuou em 55 partidas naquela temporada, somando seis gols e nove assistências. Na atual temporada, ele atuou até o momento apenas em dez partidas, somando dois gols.