Bahia x Fortaleza: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Bahia e Fortaleza entram em campo nesta quinta-feira (13), às 21h30 de Brasília, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), para disputar a oitava rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Bahia ocupa atualmente a terceira colocação na tabela de classificação. O time soma 14 pontos em sete rodadas disputadas. Já o Fortaleza está na 11ª posição da Série A. A equipe soma dez pontos em seis rodadas disputadas.

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Fortaleza chega motivado após a conquista do tricampeonato da Copa do Nordeste, sobre o CRB, no último domingo (9). Vojvoda agora muda o foco do Tricolor do Pici para a Série A do Brasileirão, onde o Leão ainda está invicto em 2024.

O time terá alguns desfalques importantes, como Kervin Andrade, que foi convocado para a seleção da Venezuela para a Copa América e o zagueiro Benjamín Kuscevic, que irá servir ao Chile na mesma competição.

Além deles, Marinho e Moisés, além do meia Calebe, se recuperam de lesão e também estão fora do confronto. O embarque da delegação do Fortaleza para o confronto aconteceu na manhã da última quarta-feira (12).

COMO CHEGA O BAHIA

O Bahia terá pelo menos três desfalques para o jogo. O time comandado por Rogério Ceni não poderá contar com Acevedo, Thaciano e Arias. Acevedo operou o joelho, Santiago Arias vai defender a seleção da Colômbia, e Thaciano está suspenso.

Por outro lado, o zagueiro Victor Cuesta e o lateral-esquerdo Ryan já realizaram trabalho com o restante do elenco e devem ficar à disposição para o duelo contra o Leão do Pici.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: TV Verdes Mares e Premiere. A Verdinha também transmite o jogo na FM 92.5 e no YouTube do Jogada, e o Diário do Nordeste faz a cobertura do confronto em tempo real,

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Ademir e Everaldo.

Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonathan; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero.

BAHIA X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA

Competição: oitava rodada da Série A do Brasileirão

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 13/06/2024 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)