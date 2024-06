Análise: Postura cautelosa custa caro ao Fortaleza contra o Bahia

O Fortaleza perdeu a invencibilidade na Série A ao ser batido pelo Bahia por 1 a 0 na Arena Fonte Nova em Salvador (BA), pela 8ª rodada da Série A.

A derrota foi a 1ª da equipe na Série A e pode ser explicada pela postura mais cautelosa da equipe de Vojvoda. O treinador leonino escalou uma equipe mais defensiva, com um meio campo marcador e com pouca criatividade, e só "soltou" o time quando sofreu o gol do Bahia.

Não que a equipe tenha feito uma má partida. O jogo foi equilibrado, com chances para os dois times, mas a impressão que fica, é que se o Fortaleza tivesse mais peças ofensivas em campo, a equipe poderia ter vencido.

O meio-campo com Pedro Augusto, Zé Welison, Hércules e Martínez era sólido e deu pouco espaço para o criativo setor do Bahia criar.

Legenda: O Fortaleza entrou com um meio campo muito marcador, mas com pouca criatividade Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC

Mas na hora de sair para o jogo e criar, o time não conseguiu. As melhores chances foram em saídas em velocidade com Brenno Lopes, que praticamente sozinho, arrancava e fazia o goleiro trabalhar.

Na etapa final, o Bahia criou mais chances pelas falhas individuais de Titi, e marcou aos 32, em lance que o zagueiro não conseguiu evitar o cabeceio de Jean Lucas.

Depois disso, Vojvoda pôs Pedro Rocha, Machuca e Pikachu, deixando o time mais ofensivo.

E Machuca perdeu chance incrível aos 39, de frente para o goleiro.

O Bahia perdeu aos 46, com Jean Lucas de novo, e Lucero a chance do empate aos 52, em cobrança de falta.

Repito, o Fortaleza não jogou mal. Mas foi cauteloso demais. O Bahia é forte, entrou em campo no G4 da Série A e teve muita dificuldade para fazer seu gol. Se existe mérito defensivo do Fortaleza até tomar o gol, faltou força ofensiva para sair na frente.

A campanha do Leão é mediana após 8 rodadas, com 10 pontos conquistados. O clube está há 3 pontos de um G8 que pode dar vaga na Libertadores, mas o time tem potencial para jogar mais e pontuar mais.