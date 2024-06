Brusque-SC x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará entra em campo, neste domingo (16), às 16h, para enfrentar o Brusque-SC pela 10ª rodada da Série B. O Vozão tenta retomar o caminho das vitórias contra o adversário que não vence há dez partidas. O confronto acontece no estádio Hercílio Luz, o “Gingantão das Avenidas”, em Itajaí, em Santa Catarina.

O Alvinegro quebrou sequência positiva na segundona depois de perder por 3 a 2 para o Vila Nova, na última rodada, fora de casa. Para o compromisso da tarde de hoje, Mancini contou com quatro atividades e promoveu alterações no time que deve ir a campo. Em meio às discussões sobre a votação do novo estatuto e o “assédio” de outros times por atletas do elenco, o Vozão tenta retornar ao G4 da competição.

O Brusque vem de um jejum que já dura 10 partidas sem vitória, com sete derrotas e três empates neste recorte. O único triunfo na segundona foi diante do Mirassol, por 3 a 1, pela primeira rodada. De lá para cá, a equipe já mudou o comando técnico mas não conseguiu mais vencer seus adversários. A equipe catarinense vai para o confronto depois de ser derrotada por 2 a 1 para o Amazonas, em Manaus.

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão da Band, Canal Goat, Premiere, além da rádio Verdinha FM 92,5 e do YouTube do Jogada. O torcedor pode acompanhar ainda pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

RETORNOS E AUSÊNCIAS

Para o confronto no “Gigantão das Avenidas”, o Ceará terá os retornos de Richard e Matheus Felipe, que estavam entregues ao departamento médico. O goleiro desfalcou o time contra o Vila Nova, enquanto o zagueiro não atuava há quatro partidas, depois que se lesionou com poucos minutos em campo diante do Operário-PR.

Além das recuperações na malha médica do time alvinegro, Jean Írmer é outro que volta depois de cumprir suspensão automática diante do Tigrão, na última segunda-feira. O volante deve voltar à titularidade contra os catarinenses, com a linha de três zagueiros que virou característica nos jogos do Vozão na Série B.

Apesar dos retornos, o Ceará terá três desfalques certos de jogadores que não embarcaram para Santa Catarina: Richardson, Facundo Castro e Jonathan. O último ficou na capital cearense para tratar sua negociação sobre o futuro junto ao Vozão, já que o Cruzeiro demonstrou interesse em contar com seu futebol ainda nesta temporada.

Depois de ser expulso na reta final do jogo em Goiânia, Vagner Mancini cumpre suspensão automática e não comanda o time na beira do campo. Com isso, o Ceará deve ter à frente Régis Angeli, auxiliar técnico da equipe. O lateral Paulo Victor tomou o terceiro amarelo e também desfalca o Alvinegro contra o Brusque.

ATAQUE ALVINEGRO

Diante do Vila Nova, Erick Pulga voltou a balançar as redes, chegou ao seu 11º gol na temporada, o segundo no recorte da Série B. Artilheiro da equipe no ano, o camisa 16 é seguido por Facundo Barceló, que já tem seis tentos assinalados, quatro somente na segundona. O uruguaio ganhou a vaga de centroavante no time de Vagner Mancini e vive sequência na titularidade do Ceará.

A lista de artilheiros na temporada é composta ainda por Aylon, com 5 gols, Raí Ramos (4), Saulo Mineiro, Jorge Recalde e Lourenço com três tentos marcados cada. Depois disso, vêm aqueles que balançaram as redes em apenas uma oportunidade no ano: Janderson, Lucas Mugni, Facundo Castro, Richardson e Matheus Felipe.

Na Série B, antes de iniciar a 10ª rodada, o Vozão tem o terceiro melhor ataque da competição com 15 gols marcados. A equipe de Porangabuçu fica atrás apenas de Santos e Goiás, com 17 e 16 gols, respectivamente.

OLHO NO MARRECO

O quadricolor chegou na Série B depois de conseguir o vice-campeonato da terceirona no ano passado. Com início ruim na competição, a diretoria promoveu a troca no comando técnico, com a demissão de Luizinho Lopes e a chegada de Luizinho Vieira, que estava à frente do Amazonas. O novo técnico foi anunciado no dia 20 de maio.

Em quatro jogos à frente do time catarinense, Luizinho Vieira vem de dois empates e duas derrotas. Até o confronto deste domingo, ele contou com oito dias de preparação para fazer mexidas na onzena inicial.

Com 16 gols sofridos, o Marreco tem a segunda pior defesa da competição, ficando à frente apenas do Ituano, que sofreu 17. Para sua defesa, o Brusque conta com Wallace, experiente zagueiro, de 36 anos, com passagens por Flamengo, Vitória e Corinthians. Além dele, o time tem o atacante Paulinho Moccelin, que atuou por muitos anos no Londrina e chegou a jogar no Fortaleza em 2014, por empréstimo junto ao Grêmio.

Em nove jogos na segundona até aqui, o quadricolor marcou sete gols, marcados por Rodolfo, Anderson Rosa, Guilherme Queiroz, Alex Ruan, Keké e Welissol. Quando o recorte é de toda temporada, Guilherme Queiróz é quem puxa a lista da artilharia com seis gols, dois a mais que Olávio, que foi sensação no Atlético Cearense ao marcar 24 gols em 30 jogos na temporada de 2021.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brusque-SC: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Maurício, Wallace e Alex Ruan; Marcos Serrato, Jhemerson, Anderson Rosa; Dentinho, Osman e Diego Mathias. Técnico: Luizinho Vieira.

Ceará: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, Jean Irmer, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Aylon; Erick Pulga e Facundo Barceló. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA | BRUSQUE-SC X CEARÁ

Local: estádio Hercílio Luz, em Itajaí-SC

Data: 16/06/24 (domingo)

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistente 1: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

Assistente 2: Rafael Tadeu Alves de Souza (SP)

Quarto árbitro: Célio Amorim (SC)

Árbitro de vídeo (VAR): Thiago Duarte Peixoto (SP)

AVAR: Herman Brumel Vani (SP)