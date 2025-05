Brítez e Pedro Augusto voltam ao time titular do Fortaleza para jogo contra o Racing; veja escalação

Emmanuel Brítez e Pedro Augusto estão de volta ao time titular do Fortaleza. Os jogadores entram em campo para o duelo contra o Racing, na última rodada da fase de grupos da Libertadores. O duelo será no Estádio Presidente Perón, o El Cilindro, em Avellaneda. As equipes se enfrentam a partir das 21h20 (de Brasília). O Diário do Nordeste acompanha em tempo real. (Clique aqui).

O zagueiro, que é peça importante no setor defensivo do Tricolor e recorrente nas escalações do treinador argentino, não joga pela equipe desde a final do Campeonato Cearense, em março. O jogador voltou a se lesionar no mesmo mês, quando teve uma entorse no tornozelo esquerdo.

Brítez voltou a ser relacionado no duelo contra o Colo-Colo, já na libertadores, no dia 6 de maio, mas sem entrar em campo.

Já Pedro Augusto tem apenas quatro partidas pela equipe nesta temporada. O meia tem perdido espaço na equipe desde o ano passado e apareceu entre os 11 titulares para o duelo desta quinta-feira. A última vez que ele apareceu como titular foi no duelo contra o CRB, pela Copa do Nordeste, em 26 de março.

VEJA ESCALAÇÃO DO FORTALEZA:

Foto: Divulgação/Fortaleza