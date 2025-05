Eliminação na Copa do Brasil: quais as lições para o Fortaleza? | Jogada do Leão #17

O Fortaleza foi eliminado da Copa do Brasil de forma precoce. A equipe entrou na 3ª fase e não prosseguiu, após o atropelo do Retrô-PE. Perdeu a vaga e mais de R$3,6 milhões para os cofres do clube. Agora, quais serão as lições do Tricolor? A equipe ainda tem mais três competições pela frente e precisa mudar de chave.

O novo episódio do Jogada do Leão, tem apresentação de Fernanda Alves, com a participação de Mateus Mourão, narrador do Expresso Tricolor, e Daniel Farias, repórter do Sistema Verdes Mares.

O Jogada do Leão é exibido toda sexta-feira, às 20h34, na TV Diário, e nas manhãs de todos os domingos na programação da Verdinha FM 92.5. Além disso, o torcedor pode acompanhar o episódio pelo YouTube do Jogada e no Spotify.

