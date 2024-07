Breno Lopes celebra gol e valoriza grupo: 'Vojvoda pode fechar o olho e escalar'

Destaque no jogo do Fortaleza, Breno Lopes falou sobre ter marcado o primeiro gol vestindo a camisa do Tricolor. A equipe venceu o Vitória por 3 a 1 em mais uma rodada do Brasileirão, na Arena Castelão. Além de ter balançado as redes, o camisa 26 também deu uma assistência. O atacante também citou a sintonia do grupo e a confiança do técnico Juan Pablo Vojvoda.

"Foi especial. Pela vitória, pelo que a gente produziu. Acho que eu estava merecendo esse gol em casa. Já sobre o confronto no fim de semana, é bom que a gente trabalhe aqui, onde a gente se sente a vontade, perto da nossa família, no CT. A gente vai começar a preparação hoje pensando no Atlético-GO, mais um jogo importante para a gente continuar nessa crescente. Então, acho que vai ser um grande jogo e vamos fazer de tudo para buscar uma grande vitória", disse o jogador em entrevista coletiva nesta quinta-feira (18).

"Consegui fazer as jogadas que eu sempre gosto de finalização, um para um, jogando por dentro, tendo essa liberdade. Foi, sim, um dos grandes jogos meus. Então vim para buscar essa regularidade, estar sempre ajudando a equipe, seja com gols ou assistências. Estou feliz por essa atuação, principalmente pela vitória", completou.

Recém-chegado ao clube, o jogador também fala sobre concorrência na posição e a convivência com os companheiros de equipe.

"A gente se respeita muito aqui. A gente sabe que tem bons jogadores em cada posição. Na minha, quem joga ali na frente, tem o Marinho, o Kervin, o Amorim. A competição é muito boa. É bom para o Vojvoda, uma dor de cabeça para ele. O que a gente faz é dar nosso melhor e a decisão é do professor. Mas entre nós a sintonia é muito boa, todo muito se respeita, conversamos muito. E sempre quem vai vencer com isso é o Fortaleza. O grupo é forte. O professor pode fechar o olho e escalar", finalizou.

O Fortaleza volta a campo no domingo (21), quando enfrenta o Atlético-GO na Arena Castelão. O duelo é válido pela 18ª rodada do Brasileirão.