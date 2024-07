Fortaleza renova com Lucas Sasha por mais uma temporada

O Fortaleza acertou a renovação de contrato com o volante Lucas Sasha. O vínculo do camisa 88 com o Leão agora será até o final de 2025.

No Pici desde julho de 2022, essa foi a segunda renovação de contrato de Sasha. O vínculo dele se encerraria em dezembro, mas havia uma opção de renovação que foi exercida pela diretoria. O novo contrato deve entrar em vigor no BID em breve.

Além do bom desempenho do volante em campo, Sasha tem um comportamento muito bem avaliado no dia a dia do clube. Até aqui, são 87 jogos com a camisa do Fortaleza, dois gols marcados e duas assistências. Na Série A de 2024, o volante é vice-líder em desarmes no elenco tricolor.

Conversas em andamento

Além de Sasha, a diretoria do Fortaleza conversa com outros atletas que têm vínculo encerrando em dezembro para uma possível renovação de contrato. Dentre eles está o volante Pedro Augusto, que deve permanecer no Pici para 2025.

Os demais jogadores que tem vínculo só até o fim do ano são os goleiros João Ricardo, Kozlinski, Bruno Guimarães; os zagueiros Kuscevic e Titi. o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, o volante Rosseto e os atacantes Breno Lopes e Pedro Rocha. Os que estão jogando regularmente interessam ao clube.