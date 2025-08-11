Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Brasileiro Savinho fica perto do Tottenham em negociação milionária; veja valores

Atacante do Manchester City deve trocar de time na Inglaterra nesta janela

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 10:08)
Jogada
Legenda: Brasileiro Savinho, do Manchester City, fica perto do Tottenham em negociação milionária
Foto: Paul ELLIS / AFP

Savinho, atacante brasileiro do Manchester City, tem negociações em andamento com o Tottenham, também da Inglaterra. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano e do ge, o valor da negociação pode chegar ao equivalente a R$ 443 milhões.

A proposta já teria sido aceita pelo próprio jogador, que agora aguarda o sinal verde por parte do Manchester City, clube que defende desde o início da temporada 2024/25. A decisão final estaria nas mãos de Pep Guardiola, técnico dos citizens.

Ao longo da última temporada, Savinho disputou 48 partidas com a camisa do Manchester City, somando três gols e 11 assistências. Destes 48 jogos, 36 foram como titular, sendo 21 deles em partidas da Premier League, o Campeonato Inglês.

Revelado pelo Atlético-MG, Savinho busca ter mais minutagem no Tottenham para assim tentar confirmar uma vaga cativa na Seleção Brasileira, a menos de um ano da disputa da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos.

Assuntos Relacionados
Matheus Pereira em ação pelo Fortaleza

Jogada

Renato Paiva revela lesão de Matheus Pereira e baixa no Fortaleza para Libertadores

O próximo jogo é contra o Vélez Sarsfield-ARG nesta terça-feira (12)

Alexandre Mota Há 16 minutos
Foto do brasileiro Savinho, do Manchester City, que está perto do Tottenham em negociação milionária

Jogada

Brasileiro Savinho fica perto do Tottenham em negociação milionária; veja valores

Atacante do Manchester City deve trocar de time na Inglaterra nesta janela

Daniel Farias Há 50 minutos
Foto de Gustavo Henrique, zagueiro do Corinthians, durante jogo de futebol

Jogada

Juventude x Corinthians na Série A do Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpites

Veja como assistir ao vivo ao jogo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Léo Condé, técnico do Ceará, no banco de reservas

Jogada

Condé elogia postura do Ceará em derrota para o Palmeiras e evita culpar arbitragem

Técnico do Vovô falou em saldo positivo após a sequência de jogos contra “gigantes”

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Memphis Depay comemorando gol marcado com a camisa do Corinthians

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de segunda-feira (11)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta segunda-feira, dia 11 de agosto de 2025

Daniel Farias Há 2 horas

Jogada

Floresta vence Tombense e volta ao G8 da Série C

Verdão vence no Domingão pela 16ª rodada

Vladimir Marques 10 de Agosto de 2025