Brasileiro Savinho fica perto do Tottenham em negociação milionária; veja valores

Savinho, atacante brasileiro do Manchester City, tem negociações em andamento com o Tottenham, também da Inglaterra. De acordo com informações do jornalista Fabrizio Romano e do ge, o valor da negociação pode chegar ao equivalente a R$ 443 milhões.

A proposta já teria sido aceita pelo próprio jogador, que agora aguarda o sinal verde por parte do Manchester City, clube que defende desde o início da temporada 2024/25. A decisão final estaria nas mãos de Pep Guardiola, técnico dos citizens.

Ao longo da última temporada, Savinho disputou 48 partidas com a camisa do Manchester City, somando três gols e 11 assistências. Destes 48 jogos, 36 foram como titular, sendo 21 deles em partidas da Premier League, o Campeonato Inglês.

Revelado pelo Atlético-MG, Savinho busca ter mais minutagem no Tottenham para assim tentar confirmar uma vaga cativa na Seleção Brasileira, a menos de um ano da disputa da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos.