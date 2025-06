Árbitro brasileiro viraliza após expulsar jogador do Manchester City no Mundial; veja vídeo

O árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel viralizou após expulsar Rico Lewis, jogador do Manchester City, na partida contra o Wydad Casablanca, pela primeira rodada da fase de grupos do Super Mundial de Clubes 2025, a Copa do Mundo.

O lance aconteceu aos 42 minutos do segundo tempo da partida, que foi vencida pelo Manchester City pelo placar de 2 a 0. Lewis deu um carrinho na bola, mas na sequência do lance atingiu o jogador do Wydad Casablanca que estava disputando a bola.

VEJA O VÍDEO

Nas redes sociais, torcedores brasileiros elogiaram a atuação de Ramon Abatti Abel, sobretudo no lance da expulsão do jogador. Outros chegaram a questionar a decisão do árbitro, afirmando que o lance seria apenas para cartão amarelo.