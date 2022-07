Brasileirão Feminio A2: Fortaleza e Ceará entram em campo neste fim de semana; veja horários

Fortaleza e Ceará entram em campo para mais uma rodada do Brasileirão Feminino A2. As Leoas encaram o Botafogo-PB no sábado (9). Já as Meninas do Vozão enfrentam a UDA no domingo (10). Os dois jogos serão no Estádio Presidente Vargas (PV).

Os dois times cearenses estão no Grupo C. O Ceará lidera com nove pontos e 100% de aproveitamento. A equipe venceu os três jogos disputados, inclusive na terceira rodada, quando enfrentou a própria UDA.

Em seguida, no segundo lugar, está o Fortaleza. A equipe tricolor soma quatro pontos. Ao todo, tem uma vitória, um empat e uma derrota. Na rodada anterior, as Leoas venceram o time paraibano por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA:

Fortaleza x Botafogo-PB

Data e hora: 09/07, 15 horas

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

Ceará x UDA

Data e hora: 10/07, às 15 horas

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

