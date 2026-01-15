Após a Copinha, ônibus do Águia de Marabá se envolve em acidente; preparador físico morre

O ônibus que levava a delegação do time do Águia de Marabá se envolveu em grave acidente nesta quinta-feira (15), nas proximidades da cidade de Crixás, no Tocantins. Hecton Alves, preparador físico, morreu em decorrência dos ferimentos. Já Ronan Tyezer, técnico, foi socorrido e levado a um hospital. A equipe participou da Copinha 2026, maior torneio de base do país, e avançou até a segunda fase da competição.

Em nota, o clube explicou que o veículo se chocou com um caminhão parado na estrada e sem sinalização. Também informou que nenhum atleta se feriu gravemente e lamentou o ocorrido. Além disso, manifestou solidariedade aos familiares e amigos da vítima falta.

VEJA A NOTA COMPLETA:

"O clube informa, com profundo pesar, a ocorrência de um acidente envolvendo o ônibus da equipe do sub-20, nas proximidades da cidade de Crixás do Tocantins, o time estava voltando para Marabá quando se chocou com um caminhão que estava parado na estrada sem sinalização.

Infelizmente, em decorrência do acidente, tivemos o falecimento de um integrante da comissão técnica, Hecton Alves, preparador físico da equipe. O técnico Ronan Tyezer gravemente ferido foi levado ao hospital e recebe os devidos cuidados.

O clube acompanha de perto toda a situação, e até o exato momento desta nota temos informação de que nenhum atleta foi gravemente ferido.

Cuja perda nos causa imensa dor e consternação. Neste momento de tristeza, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a todos que sofrem com essa irreparável perda.

Em sinal de luto e respeito, nos unimos em oração, desejando força e conforto aos corações enlutados."

A Federação Paulista de Futebol (FPF), organizadora da Copinha, também se manifestou.

"A FPF lamenta profundamente o acidente envolvendo o ônibus da delegação do Águia de Marabá na noite desta quinta-feira, 15 de janeiro, que vitimou Hecton Alves, preparador físico da equipe paraense que retornava de sua participação na Copinha Sil 2026.

Desejamos também pronta recuperação ao técnico Renan Tyezer, que está hospitalizado. Em todas as partidas da Copinha Sil 2026 será respeitado um minuto de silêncio, além da próxima rodada do Paulistão Casas Bahia."