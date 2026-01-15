Clubes cearenses e FCF lamentam acidente com delegação do Águia de Marabá após a Copinha

Ceará, Ferroviário, Floresta e a Federação Cearense de Futebol se manifestaram sobre o acidente ocorrido nesta quinta-feira (15), envolvendo o Águia de Marabá, time que voltava da Copinha 2026. Os clubes lamentaram o ocorrido e prestaram solidariedade à equipe paraense, que retornava de São Paulo após disputar a competição. O ônibus da equipe se chocou com um caminhão parado na estrada e uma pessoa morreu.

Em nota publicada no site oficial, o Alvinegro de Porangabuçu lamentou o falecimento do preparador físico Hecton Alves e envivou condolências aos familiares e amigos. Além disso, se solidarizou com o clube marabaense. Veja a nota abaixo:

"Com profundo pesar, o Ceará lamenta intensamente o falecimento de Hecton Alves, preparador físico do Sub-20 do Águia de Marabá. Tomado por uma profunda consternação, o Clube estima suas condolências aos familiares, amigos, colegas de trabalho e a todos que sofrem com essa irreparável perda.

O Ceará se solidariza com o Águia de Marabá pelo trágico acidente envolvendo o ônibus da delegação do time Sub-20 enquanto o time voltava para a cidade de Marabá após a disputa da Copa São Paulo. O Clube, ainda, suplica a pronta e plena recuperação de Ronan Tyezer, técnico da equipe, e dos demais envolvidos neste terrível acidente."

