Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (15)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 08:59)
Jogada
Legenda: Curry entra em quadra com o Golden State Warriors
Foto: Noah Graham / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta quinta-feira (15) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, QUINTA-FEIRA (15), NA NBA

  • 16h | Orlando Magic x Memphis Grizzlies | League Pass
  • 21h | Detroit Pistons x Phoenix Suns | League Pass
  • 21h30 | Miami Heat x Boston Celtics | League Pass
  • 21h30 | Houston Rockets x Oklahoma City Thunder | Prime Video
  • 22h | San Antonio Spurs x Milwaukee Bucks | League Pass
  • 22h30 | Dallas Mavericks x Utah Jazz | League Pass
  • 0h | Golden State Warriors x New York Knicks | Prime Video
  • 0h | Portland Trail Blazers x Atlanta Hawks | League Pass
