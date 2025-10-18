Botafogo divulga relacionados contra o Ceará sem Arthur Cabral, Savarino e Nathan

Próximo adversário do Ceará no Brasileiro, o Botafogo divulgou uma lista com 21 relacionados para o duelo válido pela 28ª rodada. Nomes como Arthur Cabral, Savarino e Nathan Fernandes estão fora da partida que será realizada na Arena Castelão. Os atletas, lesionados, são baixas importantes para o time comandado por Davide Ancelotti. A informação é do ge.

Arthur Cabral, formado na base do Ceará e destaque na equipe principal, não vai atuar diante do ex-time pois apresentou uma fratura na mão direita. A lesão ocorreu no duelo contra o Flamengo, na rodada passada. Já Savarino será poupado após sentir dores musculares.

Já Nathan Fernandes, que passou por uma cirurgia no antebraço e estava recuperado, sofreu outra lesão. Uma lesão muscular na posterior da coxa direita do atacante foi constatada após treinamento realizado na última quinta-feira.

Além do trio, o time carioca ainda tem Kaio Pantaleão, Danilo e Álvaro Montoro no Departamento Médico. Outros dois atletas importantes desfalcam a equipe, mas por suspensão pelo terceiro cartão amarelo: Alexander Barboza e Marlon Freitas. Confira detalhes aqui.

O Botafogo é o quito na tabela, com 43 pontos. Já o Ceará é o 12º, com 35 somados. As equipes se enfrentam neste domingo (19), a partir das 18h30 (de Brasília).

VEJA RELACIONADOS: