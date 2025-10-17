Botafogo terá cinco desfalques para enfrentar o Ceará; Veja provável escalação

O Botafogo é o adversário do Ceará na 29ª rodada da Série A, em jogo neste domingo (19), às 18h30 no Castelão, em Fortaleza (CE). O Glorioso, 5º colocado da Série A com 43 pontos, terá cinco desfalques para encarar o Vozão.

Dois titulares absolutos estão fora:

Zagueiro Alexander Barboza (3º cartão amarelo contra o Flamengo)

Volante Marlon Freitas (Recebeu o 3º Cartão Amarelo contra o Flamengo).

Legenda: Alexander Barboza é desfalque do Botafogo pelo 3º cartão amarelo Foto: Vítor Silva/Botafogo

Outros três continuam no Departamento Médico:

Zagueiro Kaio Pantaleão (lesão no joelho esquerdo)

Volante Danilo (lesão muscular na coxa esquerda)

Álvaro Montoro (Fratura no ombro direito)

Dois retornos

Se o Bota tem 5 desfalques, terá dois retornos para o jogo com o Vozão: o volante Newton, retorna após cumprir suspensão, e o lateral-direito Vitinho, que retorna da Seleção Brasileira.

Provável Escalação

Assim, o técnico Davide Ancelotti deve escalar o Botafogo assim:

Léo Linck, Cuiabano, Marçal, David Ricardo e Vitinho; Newton, Allan, Santi Rodríguez, Savarino e Artur; Arthur Cabral.