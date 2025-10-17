Zanocelo projeta Ceará x Botafogo e reforça versatilidade para ajudar o time

Titular do Ceará no duelo contra o Sport, Vinicius Zanocelo tem tido cada vez mais espaço no time comandado por Léo Condé. O jogador explicou como pode atuar em outras posições e projetou a partida contra o Botafogo, na próxima rodada do Brasileirão.

“Temos que tomar muito cuidado pois eles vêm de dois resultados negativos. Então, eles vão querer recuperar os pontos perdidos. A gente tem que tomar bastante cuidado, pois a pressão do outro lado está grande. É um jogo em que temos que estar atentos, muito concentrados para não sermos surpreendidos”, afirmou o atleta.

“Vai ser um jogo muito difícil, é um time que vem brigando pelo G-4 do campeonato. Então, vem mordido para jogar contra a gente. Temos que aproveitar nosso fator casa. Aproveito para chamar nosso torcedor para lotar a Arena Vozão. Sabemos o quanto eles nos apoiam. Se a gente conseguir lotar a arena será de suma importância”, completou;

O volante explica que, caso seja necessário, pode atuar em outras posições.

“O mais importante é ajudar a equipe. Se o professor tiver na mente dele que eu posso ajudar em outras posições, eu estou disposto a ajudar. Na minha passagem pelo Estoril, o pessoal brincava comigo porque eu atuei em muitas posições. De segundo volante, de primeiro volante, de meia ofensivo, atuei na meia esquerda. Então, consigo fazer outras funções e isso depende do professor, do que ele pensa, e o mais importante é ajudar o time, meus companheiros. Se ele achar que for preciso, estou disposto”, finalizou.

O Ceará está em 12º na tabela, com 35 pontos somados. A equipe enfrenta o Botafogo no domingo (19), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo é válido pela 29ª rodada da Série A.