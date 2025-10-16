Diário do Nordeste
Condé revela bastidores da reação do elenco do Ceará à morte da mãe de Fernando Sobral

Técnico do Ceará comentou sobre a situação após empate com o Sport na Série A

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Condé revela bastidores da reação do elenco do Ceará após morte da mãe de Fernando Sobral
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Léo Condé, técnico do Ceará, revelou bastidores da reação dos jogadores do Vovô após a notícia da morte da mãe do volante Fernando Sobral. O jogador estava concentrado em Recife (PE), mas foi liberado da partida para acompanhar o velório da mãe.

“Eles sentiram muito, principalmente os jogadores que são mais próximos a ele. Então, prontamente, o clube já providenciou o retorno dele”, revelou Condé em entrevista coletiva após o empate com o Sport, na Ilha do Retiro, na última quarta-feira (15).

É uma equipe muito unida, muito fechada. É realmente uma verdadeira família. Os jogadores, como foi antes do jogo mesmo, se mobilizaram no sentido de tentar correr o máximo, lutar o máximo e vencer a partida por ele, principalmente nesse momento tão difícil que ele passa.
Léo Condé
Técnico do Ceará

Foto de Fernando Sobral, liberado de jogo do Ceará contra o Sport após morte da mãe
Legenda: Fernando Sobral é liberado de jogo do Ceará contra o Sport após morte da mãe
Foto: Thiago Gadelha/SVM

Fernando Sobral foi liberado da partida contra o Sport após ser informado da morte de sua mãe, Francisca Pereira Farias. Ele retornou a Fortaleza (CE) e partiu em seguida para Sobral (CE), onde acompanhou o sepultamento de sua mãe.

“A gente aproveita a oportunidade para desejar força para ele e sua família. É um momento muito difícil e a gente sabe que ele vai ter capacidade de tocar a vida. A gente espera que ele tenha força na continuidade, tanto da carreira quanto da vida”, completou Condé.

Em nota, o Ceará lamentou “intensamente o falecimento”, e disse que Fernando Sobral terá “o apoio incondicional do Time do Povo, clube que ele defende com  o máximo possível de raça, atributo que o fez conquistar a Nação Alvinegra”.

