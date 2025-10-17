Diário do Nordeste
Presidente do Conselho do Ceará pede licença e vice assume até o fim de 2025; veja detalhes

Márcio Forti assume no lugar de Herbert Santos no Conselho Deliberativo até o fim de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 09:56)
Jogada
Legenda: Presidente do Conselho do Ceará pede licença e vice assume até o fim de 2025
Foto: Ceará SC

Herbert Santos, presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, pediu licença do cargo nesta quinta-feira (16), em reunião na sede do clube. Ele alegou a necessidade de tratar assuntos institucionais alheios ao clube, ficando assim impedido de se dedicar ao Conselho.

Márcio Forti, então primeiro vice-presidente da chapa comandada por Herbert, assume como presidente do Conselho Deliberativo até o fim de 2025. De acordo com o site oficial do Ceará, Forti tem 48 anos, é empresário e é conselheiro do clube há mais de dez anos.

De branco, com o microfone, João Paulo, presidente do Ceará. De cinza, no canto direito, Herbet Santos, presidente do Conselho Deliberativo.
Legenda: De branco, com o microfone, João Paulo, presidente do Ceará. De cinza, no canto direito, Herbet Santos, presidente do Conselho Deliberativo.
Foto: Gledson Jorge / Ceará

Imensa honra e um profundo sentimento de responsabilidade. O Conselho é o guardião da nossa história e dos valores que fazem do Ceará uma instituição respeitada e querida. Nosso papel é garantir transparência, ética e a unidade institucional, sempre colocando o bem do clube acima de qualquer interesse pessoal. Nossa função não é apenas fiscalizar ou deliberar, é também construir pontes, promover o diálogo e assegurar  que todas as decisões do clube estejam sempre pautadas pelo bem maior: o Ceará Sporting Club.
Márcio Forti
Presidente do Conselho Deliberativo do Ceará

De acordo com informações divulgadas pelo Ceará em seus veículos de comunicação, Forti terá como vice-presidente Castelo Camurça. Joathan Machado segue como secretário geral, enquanto Edgar Rizzi ocupa o posto de secretário adjunto do Conselho Deliberativo.

RELEMBRE

Em maio de 2024, o então presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, José Barreto Filho, renunciou ao cargo. O mandato, que teria duração de três anos, seria válido até o fim de 2025. Herbert Santos, então vice-presidente, assumiu o cargo, permanecendo até o pedido de licença, nesta quinta-feira (16).

Dentro de uma mesma gestão/mandato, o Conselho Deliberativo do Ceará irá para o seu terceiro presidente. Ao fim do mandato de Márcio Forti, no fim de 2025, o órgão deve passar por eleição para a escolha de uma nova diretoria.

